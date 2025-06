Oscar Riesebeek en Alpecin-Deceuninck reageren duidelijk op schorsing na twee gele kaarten

Oscar Riesebeek liep als eerste renner ooit een schorsing op door twee gele kaarten. Alpecin-Deceuninck en de Nederlander hebben nu ook zelf gereageerd.

Met een inhaalmanoeuvre op een verhoogd fietspad probeerde Oscar Riesebeek in de laatste etappe van de Baloise Belgium Tour op te schuiven. Maar toen hij weer wilde invoegen, kwam hij zwaar ten val.

Riesebeek moest opgeven, maar heeft geen breuken of fracturen opgelopen, meldt Alpecin-Deceuninck op zijn sociale media. De ploeg zegt ook dat het de schorsing van zeven dagen van Riesebeek accepteert.

Want voor zijn actie kreeg de Nederlander een tweede gele kaart tijdens dezelfde rittenkoers, waardoor hij zeven dagen aan de kant moet staan. Daardoor mist hij zaterdag het Nederlands kampioenschap.

Riesebeek biedt excuses aan

"Ik accepteer de consequenties van mijn acties", zegt Riesebeek. "Natuurlijk is het teleurstellend om het NK te missen. Maar als ik terugkijk, realiseer ik me dat mijn gedrag in de koers niet alleen fout was, maar dat ik ook collega's in gevaar bracht."

"Dat is iets waar ik oprecht spijt van heb en daar wil ik graag mijn excuses voor aanbieden. De regels zijn duidelijk. Als ze consequent worden toegepast, respecteer ik dat volledig. Ik ga nu wat rust nemen om te herstellen en me voor te bereiden op mijn volgende doelen."