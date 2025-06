Sven Vanthourenhout over frustraties van Remco Evenepoel: "Soms vergeet hij dat gewoon"

Remco Evenepoel moest op het Belgisch kampioenschap vrede nemen met zilver. Het zorgde bij Evenepoel voor veel frustratie, maar ex-bondscoach Sven Vanthourenhout had daar zo zijn eigen uitleg voor.

Geen tweede Belgische titel op de weg voor Remco Evenepoel. Hij deed er nochtans alles aan om weg te rijden en de concurrentie dood te knijpen, maar zorgde er zo ook voor dat niemand met hem wilde samenwerken.

En dat zorgde voor frustratie bij Evenepoel. "Op het wiel springen lukte altijd, maar meedraaien niet", sakkerde Evenepoel in een eerste reactie bij Sporza. "Dat zijn soms rare tactieken. Zo ga je nooit de koers winnen."

Al op 83 kilometer van de streep maakte Evenepoel zich boos op een aantal renners, terwijl de koers dan nog bijna twee uur duurde. Ex-bondscoach Sven Vanthourenhout had daar zo zijn eigen verklaring voor.

Vergat Evenepoel hoe sterk hij is?

"Weet je wat het ook is? Ik denk dat Remco soms vergeet hoe goed hij is", zei Vanthourenhout, die co-commentator was bij VRT1. "Niet iedereen in die groep kan hetzelfde tempo aan. En dat lijkt hij soms te vergeten."

Op 42 kilometer van de streep liep Evenepoel ook op een counter van Tim Wellens. Samen met Jasper Philipsen kreeg hij het gat niet meer dicht, Evenepoel moest tevreden zijn met de zilveren medaille.