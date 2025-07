Remco's geest vs realiteit? De Gendt waarschuwt Evenepoel voor kritiek: "Remco heeft groot ego, dat is niet negatief"

De Tour loert nu om de hoek, ook voor Remco Evenepoel. Thomas De Gendt geeft als voormalig specialist in grote ronden aan wat we van de beste Belgische klassementsman mogen verwachten.

Dat doet De Gendt in zijn column voor Cyclingnews. "Ik wens het niemand toe, maar Remco heeft alleen een kans op de eindzege als Pogacar valt en moet opgeven. Het interessante is dat in Remco's geest Pogacar niet buiten bereik is. Als je in zijn positie denkt dat Pogacar een klasse te sterk is, dan ben je al verloren voor de start."

Evenepoel zal zeker geloven dat hij de tijdrit in de eerste week kan winnen. "Als Remco dan niet te veel tijd verliest in de bergen, zal hij denken dat hij Pogacar kan verslaan in het klassement. Remco is ook wel realistisch en weet dat het een moeilijke opgave is. Maar dat is de mentaliteit van een kampioen. Remco heeft een groot ego, en dat is niet negatief."

Grote druk op Evenepoel

De Gendt benadrukt dat het vooral bekeken moet worden als positieve bewijsdrang. "Ik bedoel er niets slechts mee, gewoon dat Remco zich wil bewijzen." In elk geval maakt Evenepoel een goede kans op het Tour-podium. De Gendt wijst er echter op dat in België de druk op Evenepoel enorm is. "Sommige renners kunnen niets fout doen. Voor de meeste mensen kan Remco niets goed doen."

Hoewel Evenepoel winnaar is van een Monument, een groterondewinnaar is en een dubbel olympisch kampioen, zullen criticasters wijzen naar het ontbreken van de Tour op zijn palmares. "Als Remco die eerste tijdrit wint en geel pakt, zal het voor de critici niet genoeg zijn. Als hij de trui verliest in de bergen, zullen ze zeggen dat hij niet goed genoeg is."

De Gendt is blessure Evenepoel niet vergeten

De Gendt legt zo uit dat voor Evenepoel de lat nog veel hoger wordt gelegd dan voor anderen. De Gendt wijst ook naar de blessure van Remco na zijn crash afgelopen winter: volgens de ex-renner is het niet eenvoudig om van nul te beginnen. Wel verwacht De Gendt in de Tour een betere Remco dan in de Dauphiné.