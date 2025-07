Lefevere onthult zijn grootste vrees voor de Tour, maar verklapt ook zijn ideaal scenario met Merlier en Evenepoel

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Soudal Quick-Step mikt met Remco Evenepoel opnieuw op het podium in de Tour. Patrick Lefevere vreest vooral voor de eerste week van de Tour.

Vorig jaar won Remco Evenepoel bij zijn debuut in de Tour een vlakke tijdrit en het jongerenklassement, in het eindklassement werd hij derde. Hij mocht zo mee op het eindpodium met Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard.

Dit jaar mikt Evenepoel opnieuw minstens op het podium en wil hij ook de kloof met Pogacar en Vingegaard verkleinen. Vorig jaar had Evenepoel negen minuten achterstand op Pogacar en drie minuten op Vingegaard.

Lefevere vreest nervositeit in de eerste Tourweek

Patrick Lefevere ziet vooral gevaar in de eerste helft van de Tour. "Ik hoop dat hij op zijn fiets kan blijven, want de openingsfase van de Tour zal erg nerveus en lastig zijn", zegt hij bij Daniel Benson.

In Rijsel staat de eerste gele trui op het spel waardoor sprintersploegen vooraan zullen willen zitten. Dat zullen ook de klassementsrenners willen, want zij zullen onnodig tijdsverlies willen vermijden in de eerste week.

"Ik ben bang dat het heel chaotisch zal zijn. We hopen de eerste etappe met Tim Merlier te winnen en geel te nemen, en als Remco dan de eerste tijdrit kan winnen, kan hij ook de trui overnemen", besluit Lefevere nog.