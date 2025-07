Lotte Kopecky begrijpt Demi Vollering niet: "Of dat nu echt verstandig was ..?"

Lotte Kopecky kampte afgelopen winter met een knieprobleem, maar dat verzweeg ze tot na het klassieke voorjaar. Demi Vollering is dan weer heel open over haar problemen.

Met winst in de Ronde van Vlaanderen, als wereldkampioene, was het voorjaar van Lotte Kopecky goed. Toch was ze iets minder dan de voorbije jaren en dat had dus te maken met die knieblessure waar ze deze winter last van had.

Op de hellingen had Kopecky het moeilijk, maar toch verzweeg ze haar knieblessure tot na de klassiekers. De wereldkampioene wilde de concurrentie niet wijzer maken en daardoor kwetsbaarder worden.

Vollering te eerlijk?

Demi Vollering, haar grote concurrente, pakt dat helemaal anders aan. Na de Ronde van Zwitserland slaakte ze een noodkreet en zei ze dat ze helemaal leeg was nadat ze veel had gekoerst.

"Persoonlijk zou ik dat niet gezegd hebben", zegt Kopecky bij Vive le Vélo op het Wattage Festival. "Maar soms kun je het niet tegenhouden. Demi is een heel emotioneel persoon. Ik snap dat ze het moeilijk had en dat wou uiten.

"Ze wil tonen dat het voor ons soms ook moeilijk is. Maar of dat nu echt verstandig was....?" In de Tour de France Femmes zal Vollering de topfavoriete zijn, maar Kopecky heeft ook een doel gemaakt van het eindklassement.