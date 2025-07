Marcel Kittel spreekt klare taal over het Mathieu van der Poel-effect en de huidige beperkingen van Wout van Aert

Marcel Kittel heeft nog altijd een klare kijk op de zaak. Zo heeft Mathieu van der Poel volgens hem een bepaald effect op de rest en laat Wout van Aert wellicht de massasprints in de Tour links liggen.

Dit zijn enkele van de standpunten die Kittel inneemt tijdens een interview in Het Nieuwsblad. De voormalige topsprinter krijgt de vraag in wiens schoenen hij graag zou willen staan en dan geeft hij de naam van Jasper Philipsen. Die heeft immers een sterke ploeg om zich heen, met Groves en Van der Poel die een sterke lead-out kunnen vormen.

Kittel meent ook dat de aanwezigheid van Van der Poel in de ploeg een sprinter altijd veel meer relaxed zal maken. Van der Poel neemt enorm veel aandacht weg. Daardoor kan de sprinter in kwestie ontspannen naar zijn ritten toeleven. Toch tipt Kittel Merlier om zaterdag in Lille het geel te pakken, omdat hij het snelst is en dat ook uitstraalt.

Marcel Kittel gelooft Wout van Aert

Wout van Aert heeft zelf al aangegeven niet van plan te zijn zich te mengen in de massasprints. Ook Kittel denkt dat we hem niet meer in die sprints zullen zien. De Duitse ex-renner heeft de indruk dat Van Aert vroeger zenuwachtig op zijn kamer zou zitten wachten voor een Tour-begin als zaterdag maar dat dit nu niet langer nog het geval is.

Kittel ziet een andere focus bij Van Aert en die heeft dus nog weinig te maken met massasprints. Of hij dan in andere ritten wel zal kunnen schitteren, hangt deels van zijn ploeg af. Kittel verwacht wel nog mooie dingen van Van Aert als hij zijn niveau van in de voorbije Giro weer kan evenaren. Van Aert kan volgens hem nog altijd aardig klimmen.

Van Aert kan ook na eerste week scoren

Dat zou betekenen dat niet enkel de lastigere ritten uit de eerste week interessant kunnen zijn voor Van Aert maar ook tussenetappes die daarna nog volgen. Een rit over het Strade Bianche-parcours winnen, zoals Van Aert deed in de Giro, doe je natuurlijk ook niet zomaar.