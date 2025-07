Worden we hier blij van of niet? Wout van Aert heeft dubbel geruststellend nieuws maar ook dubbel teleurstellend nieuws

Wout van Aert heeft nog eens van zich laten horen en heeft veel nieuws te melden. Geruststellend nieuws maar ook teleurstellend nieuws, afhankelijk van wat je hem wil zien bereiken in de Tour.

In een gesprek met Sporza heeft Wout van Aert verduidelijkt hoe het met hem ondertussen gesteld is, wat de afspraken binnen de ploeg zijn en wat hij nu exact wil bereiken in de Tour de France. Hij heeft meer dan ooit zijn zinnen gezet op het behalen van één of meerdere ritzeges. Daar leent het parcours van dit jaar zich ook helemaal toe.

Van Aert heeft uiteraard de vraag gekregen of hij zichzelf volledig genezen en fit acht, nadat hij door ziekte moest passen voor het BK op de weg. "Bijna. Ik ben goed hersteld van die buikgriep, maar het is wel zonde dat het mij overkomen is." Het is dus hopen dat hij minder moeite heeft dan in de Giro om op niveau te kunnen komen.

Van Aert krijgt vrijheid in de eerste week

Veel ritten uit de eerste week leunen immers goed aan bij zijn capaciteiten. Dit zijn echter ook ritten die niet hoog op de verlanglijst staan bij Jonas Vingegaard, die zich toch minder op zijn gemak voelt bij dat nerveuze gewring. De Deen moet natuurlijk beschermd worden. Van Aert zweert echter dat hij de vrijheid heeft om voor ritzeges te gaan.

Tot daar het positieve nieuws. Wie hoopt om hem ook in de vlakke etappes te zien meespurten in de massasprints, komt echter van een kale reis thuis. Van Aert denkt niet dat hij de topsprinters kan kloppen en vlakke sprints zijn sowieso niet wat hij het liefste doe. Ondanks de afwezigheid van Kooij past Wout wellicht voor die sprints.

Van Aert gaat niet voor groen

Van de groene trui heeft hij dan ook geen doel gemaakt. Wie hem graag nog een keertje het groen zag veroveren, moet die hoop dus ook opbergen. Van Aert zegt meer genoten te hebben van het behalen van ritzeges dan van het winnen van de groene trui en wil zich dus op etappezeges richten.