Transgenderdebat weer centraal in de koers: nummer 2 op kampioenschap boycot podiumceremonie na zege transatleet

Daar is het transgenderdebat weer. Het is niet de eerste keer dat dit betrekking heeft op de koers en ook nu haalt het de actualiteit.

Het gaat om een wedstrijd van de Masters National Championships, het nationaal kampioenschap voor bepaalde categorieën, enkele dagen geleden in de Amerikaanse staat Wisconsin. Dit evenement werd uiteraard georganiseerd door USA Cycling. Katheryn 'KJ' Phillips won de vrouwenkoers in de leeftijdscategorie van 55 tot 59 jaar.

Phillips is een transvrouw; een persoon die als biologische man in de wereld is gekomen en nu dus als vrouw door het leven gaat. Julie Peterson, de tweede in de uitslag, was zo ontgoocheld dat ze besloot niet deel te nemen aan de podiumceremonie. Voor de goede orde: Phillips won niet met een onverklaarbaar grote voorsprong. Een groepje van vijf spurtte voor de zege, Phillips was het snelst.

Organisatie krijgt stevig verwijt rond deelname transatleet

Debbie Milne, de nummer 7 in de uitslag, was echter ook verbolgen. Zij was er niet van op de hoogte dat transatleten goedkeuring hadden om mee te doen aan het kampioenschap. Sterker nog: ze vertelde aan de Daily Mail dat ze de naam van Phillips niet kon terugvinden op de startlijst en gelooft dat de organisatie de deelname van Phillips verborgen hield.

Het is niet de eerste keer dat het transgenderdebat de koers bereikt: eerder was er al de zege van transgender Austin Killips in de Ronde van de Gila en een derde plek in de veldrit van Zonnebeke. Veldrijdster Hannah Arensman stopte in 2023, onder meer vanwege concurrentie met transgenders. In datzelfde jaar voerde de UCI gesprekken over een eventuele aparte competitie.

Ook Philippe Gilbert sprak zich al uit

Daar is later echter niets van in huis gekomen. In 2024 pleitte Philippe Gilbert voor een aparte competitie voor transgenders, na het veelbesproken bokskamp van Imane Khelif op de Spelen. President Donald Trump heeft zich sinds zijn herverkiezing maatregelen genomen tegen deelname van transvrouwen aan sportwedstrijden voor vrouwen, maar in het wielrennen is het voorlopig dus wel nog toegestaan in de VS.