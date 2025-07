Van der Poel weerlegt theorie over gezwicht van de Tour en er moet hem wat van het hart dat mensen lijken te vergeten

Mathieu van der Poel zet de puntjes op de i over hoe enkele kwesties voor hem in elkaar zitten. Hij verwerpt de indruk dat hij vrij spel krijgt in de eerste Tourweek.

Het is echter logisch dat dit beeld tot stand komt als je het Tour-parcours analyseert. Nog nooit eerder lagen er zoveel kansen in een Tour waar Van der Poel aan meedoet. Het is ook geen geheim dat Van der Poel bij afwezigheid van die kansen de Tour niet de meest boeiende wedstrijd vond om te rijden. Dat heeft hij ook uitgesproken.

Hoewel de sponsors van de ploeg sowieso zouden aandringen op zijn aanwezigheid, zou het voor de Tour-organisatie een ramp zijn moest een boegbeeld als Van der Poel afhaken. Voeg daar nog wel eens de heel erg lovende commentaren van Tour-baas Christian Prudhomme aan toe en je krijgt de indruk dat de Tour voor VDP gezwicht is.

Van der Poel vergelijkt Tourritten met klassiekers

Van der Poel vindt niet dat het allemaal zo ver gezocht moet worden. "Ik denk niet dat ze naar mij hebben gekeken." Overigens is het niet omdat enkele ritten hem goed liggen dat hij in die eerste week gewonnen spel heeft, benadrukt hij. "Mensen lijken weleens te vergeten dat een rit die op mijn lijf geschreven is nog geen klassieker is."

De kans op een overwinning is dus niet zo groot als in de klassiekers, doet Van der Poel uitschijnen. "Na een Tourrit van 180 à 200 kilometer hebben veel renners op het einde nog punch in de benen. Die dynamiek is helemaal anders." Bij een klassieker worden er makkelijk nog vijftig kilometer bijgedaan en is het nog extra zwaar.

Van der Poel is zich bewust van andere dynamiek

Bovendien is er in de Tour de France sprake van een compleet ander deelnemersveld. Naast de klassieke renners durven ook de klassementsmannen zich mogelijk in die ritten in de strijd gooien. Daar is Van der Poel zich dus van bewust.