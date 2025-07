Gaat Tour de France compleet op de knieën voor Mathieu van der Poel? Tour-baas gaat wel héél ver met lovende woorden

We kunnen wel stellen dat de Tour op de knieën is gegaan voor Mathieu van der Poel. Als daar nog enige twijfel over bestond, nemen de uitspraken van Tour-baas Prudhomme die weg.

Door een eerste Tour-week uit te tekenen met tal van kansen voor punchers, wordt Van der Poel op zijn wenken bediend. Het staat in schril contrast met andere jaren, toen Van der Poel in weinig Tourritten zijn ding kon doen. Thijs Zonneveld zei eerder al dat de Tour-organisatie gezwicht is voor Van der Poel en dit zelfs in overdreven mate.

Na de uitspraken van Christian Prudhomme aan De Telegraaf kunnen we hem alleen maar gelijk geven. "Dat hij er weer bij is, doet me meteen glimlachen", zegt Prudhomme over voormalig wereldkampioen Van der Poel. "Alleen al het zeggen van zijn naam zorgt voor blijdschap." Dat is toch wel een zeer verregaande bewering van de Fransman.

Van der Poel in het geel emotioneel

Tenslotte gaat het hier niet om een kinderlijke fan maar over de baas van de ASO. Nu goed. Prudhomme noemt de periode dat Mathieu van der Poel in het geel reed in de Tour van 2021 één van de meest emotionele momenten uit zijn periode als Tour-directeur, met ook alle herinneringen aan Raymond Poulidor, de grootvader van MVDP.

Dat kunnen we ergens nog begrijpen. Prudhomme verkondigt nu al haast een ritzege van Van der Poel. "Ik denk dat ik niet te veel risico neem door te zeggen dat mijn gevoel zegt dat Mathieu na één van die eerste ritten op de hoogste trede van het podium staat." Het is ergens toch een gewaagde uitspraak, want een Tourrit winnen is niet evident.

Van der Poel erop gebrand kansen te grijpen

Gezien het parcours dat de renners dit jaar voor de wielen krijgen, is het misschien wel een minder gewaagde uitspraak dan normaal. Van der Poel zal er zeker gebrand op zijn om één van zijn kansen dit jaar te grijpen en zo nog eens te kunnen juichen in de Tour.