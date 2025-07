Adrie van der Poel neemt zoon Mathieu in bescherming: "Wordt te makkelijk gezegd"

Mathieu van der Poel staat voor het eerst sinds 2021 nog eens in topvorm aan de start van de Tour. De groene trui is volgens vader Adrie van der Poel geen doel.

Vier jaar na zijn eerste ritzege wil Mathieu van der Poel eindelijk nog eens een etappe winnen in de Tour. In de eerste helft van de Tour maakt Van der Poel zelfs kans om enkele ritten te winnen.

Wie vaak dicht eindigt, maakt ook veel kans op de groene trui. De organisatie van de Tour besliste namelijk om in sprintetappes én puncheretappes 50 punten uit te delen. Maar de groene trui is geen doel volgens Adrie van der Poel.

"Daar rol je in, pas na drie, vier of vijf dagen weet je pas meer hoe je ervoor staat. Er wordt makkelijk gepraat over het winnen van de groene trui winnen, maar het is een van de zwaarste opdrachten die er is", zegt Adrie van der Poel bij Vive le Vélo.

Pogacar uitdager voor de groene trui?

"Je moet bij elke sprint aanwezig zijn, dus ook bij de tussensprints", vertelt hij. "En dan is er ook nog eentje die alles kan: tijdrijden, lastige aankomsten en bergop", doelt vader Adrie van der Poel op Tadej Pogacar.

"Dat wordt ook al een gedegen tegenstander. Ik denk dat we na de eerste rustdag pas echt kunnen zeggen hoe Matje ervoor staat. In de praktijk zie je ook vaak dat renners die na de eerste rustdag in het groen rijden, de trui behouden."