Evenepoel blikt terug op incident met Van Gucht: "Dat kan ik niet accepteren"

Remco Evenepoel reageerde dit voorjaar bijzonder scherp op uitspraken van Ruben Van Gucht. De olympische kampioen legt uit waarom hij absoluut wilde reageren.

Eind april ontstond er een stevige rel tussen Ruben Van Gucht en Remco Evenepoel. Bij 'De Afspraak' deed Van Gucht enkele uitspraken over de schoonfamilie van Evenepoel. "Ik hoor ook dat hij voor die familie probeert te zorgen", zei Van Gucht.

Evenepoel reageerde meteen en zette Van Gucht op zijn plaats in een lange post op zijn sociale media. "Ik weet niet waar jij je verhalen vandaan haalt, Ruben. Of is het soms moeilijk voor jou te geloven dat een Marokkaanse familie gewoon hard gewerkt heeft en wélgesteld is?"

"Dat zegt meer over jouw beperkte wereldbeeld dan over de realiteit. De echte waarheid is simpel: liefde, respect en hard werken hebben ons gebracht waar we nu staan. Niet vooroordelen", schreef Evenepoel nog meer.

Evenepoel over incident met Van Gucht

Bij Het Nieuwsblad blikte Evenepoel nog even terug op dat incident. "Ja, dat moest er even uit. Dingen die over mezelf gaan, trek ik me niet te hard aan, maar hier ging het over mijn familie of schoonfamilie. Als die een steek krijgen, kan ik dat niet accepteren."

Van Gucht stuurde Evenepoel een spraakbericht met uitleg, maar bood zijn excuses niet aan. Evenepoel antwoordde ook niet op dat spraakbericht, maar het incident is voor beiden wel afgesloten.