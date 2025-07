Geen spoor van Wout van Aert in eerste waaier: Visma-Lease a Bike zegt wat er mis liep

Visma-Lease a Bike trok het peloton op zo'n 20 kilometer van de streep op de kant in de eerste etappe van de Tour. Grote afwezige in de eerste waaier was Wout van Aert.

Onder meer UAE Team. Emirates-XRG probeerde enkele keren een waaier te trekken, maar Visma-Lease a Bike hield de boot af. Op zo'n 20 kilometer van de streep trok kopman Jonas Vingegaard zelf door.

Visma-Lease a Bike trok zo een waaier en zette onder meer Evenepoel en Roglic op achterstand. "Dat het daar gebeurde, hadden wij wél verwacht, want we zouden het daar doen", zei ploegleider Frans Maassen bij Sporza.

Was het feit dat Evenepoel niet mee was het signaal om door te zetten? "Neen, we hebben niet naar hem gekeken. We kijken enkel naar onszelf", stelde Maassen. Maar met Jorgenson en Vingegaard en Benoot had Visma-Lease a Bike wel drie belangrijke kopmannen mee.

Van Aert zat te ver

Van Wout van Aert was echter geen sprake. Hij kwam uiteindelijk als 48ste op 39 seconden van winnaar Jasper Philipsen over de streep in Rijsel. "Jammer, dat is balen. Hij zat wat te ver", zei Maassen nog.

Vingegaard zette onder meer Evenepoel wel al meteen op 39 seconden achterstand. "Dat is al een flink gat, ja. Dit was een goede dag voor ons", besloot de Nederlandse ploegleider nog.