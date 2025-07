Remco Evenepoel is er klaar mee: "Daarom zal ik niet meer zwijgen"

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Remco Evenepoel uit zijn mening nu en dan eens, maar dat wordt niet altijd geapprecieerd. Het schrikt de olympische kampioen echter niet af.

In het begin van zijn carrière, toen hij nog een tiener was, werd Remco Evenepoel vaak arrogantie verweten. Hij sprak nog te veel als voetballer, wat hij tot zijn zeventiende deed, en nog niet als een wielrenner.

Evenepoel veranderde de laatste jaren wel en lijkt wat milder te zijn geworden. Toch heeft hij nog altijd het hart op de tong, ook al wordt dat niet door iedereen gewaardeerd en geapprecieerd. En dat vindt Evenepoel vreemd.

Evenepoel wil zijn mening kunnen uiten

"Het is grappig: als ik mijn mening uit, dan wordt er veel van gemaakt. Maar anderen mogen dat wel doen over mij", zegt de olympische kampioen bij Vive le Vélo. "Dat is de reden waarom ik niet snel meer zal zwijgen."

"Maar ik ben een mens en ik mag ook mijn mening hebben", vindt Evenepoel. "Die wordt vaak uitvergroot, maar alles mag wel naar mij komen en als het dan terugkomt, is er hectiek. Maar daar trek ik me niet te veel meer van aan."

Zo was er dit voorjaar onder meer de rel met Ruben Van Gucht, die uitspraken had gedaan over de schoonfamilie van Evenepoel. De olympische kampioen vond het dan ook nodig om daarop te reageren.