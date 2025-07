Remco Evenepoel verliest meteen 39 seconden in eerste Tourrit, maar komt met eigenaardige reactie

De Tour de France is meteen met een domper begonnen voor Remco Evenepoel. Hij miste de eerste waaier en is zo meteen op achtervolgen aangewezen.

Slechter kon de Tour de France niet beginnen van Remco Evenepoel. Op 15 kilometer van de streep trok Visma-Lease a Bike, met Jonas Vingegaard op kop, een waaier. Ook wereldkampioen Tadej Pogacar was mee.

Remco Evenepoel had, net als onder meer Primoz Roglic en Florian Lipowitz, de slag gemist. Uiteindelijk kwamen Evenepoel en co binnen op 39 seconden, dat is na één dag al de achterstand op Pogacar en Vingegaard.

Evenepoel relativeert tijdverlies in de Tour

"Het scheurde en we zaten min of meer gegroepeerd", deed Evenepoel zijn relaas bij Sporza. "We hadden niet echt het gevoel dat het hard ging, maar het scheurde wel. Jammer, want we zaten de hele dag goed vooraan."

"We laten ons een beetje in slaap wiegen door de kalmte in het peloton. Een collectieve fout van de ploeg. Het is jammer voor mijn klassement, maar aan de andere kant zijn er ook nog twintig dagen te gaan", relativeerde Evenepoel meteen.

"Het zijn natuurlijk stomme seconden die we verliezen, maar vorig jaar stond ik na de vierde rit ook al 40 seconden achter op Pogacar. Uiteindelijk moeten we ermee leven en focussen op morgen."