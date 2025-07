Christoph Roodhooft jaagt iedereen op stang in de Tour met uitspraak na masterclass van Alpecin-Deceuninck

Vorig jaar moest Alpecin-Deceuninck tien dagen wachten op een ritzege, nu was het meteen prijs. Christoph Roodhooft was uiteraard in de wolken, maar wil nu niet gaan zweven.

Alpecin-Deceuninck was bijzonder goed vertegenwoordigd in de eerste waaier, op 39 renners was de ploeg van broers Roodhooft vijf renners mee. Van der Poel, Philipsen, Groves, Rickaert en Meurisse waren mee.

En dat was niet toevallig. "Deze eerste dagen zijn voor ons de belangrijkste van de Tour de France en we hebben er veel energie ingestoken. Het was de bedoeling om niet uit positie te gaan en daar zijn we in geslaagd", zei Christoph Roodhooft bij Sporza.

Alpecin-Deceuninck zal elke dag oorlog maken

De ploeg van de broers Roodhooft mikt alleen op ritzeges in de Tour en moet geen rekening houden met een klassementsrenner. Dat maakt het volgens Christoph Roodhooft ook makkelijk om dit te doen.

"We spelen elke dag alles of niets", waarschuwt Roodhooft de andere ploegen nu al voor de rest van de Tour. Maar er is ook realisme, want Roodhooft beseft dat de ploeg zich nu niet mag voorbij hollen en de zaken onderschatten.

"Ritzeges, dat blijft onze focus. En we zien dan wel welke trui er uit komt. Als het maar in de ploeg blijft. Het vergemakkelijkt de zaak niet, maar het is een groot luxeprobleem", besloot Roodhooft nog.