Mevrouw Vingegaard maakt brandhout van Visma-LAB en viseert Van Aert, Vanmarcke verdedigt Wout: "Al veel opgeofferd"

Een bommetje bij Visma-Lease a Bike: mevrouw Vingegaard is niet tevreden over bepaalde zaken bij de ploeg en viseert onder andere de rol voor Wout van Aert. De ploeg probeert zich te verdedigen en krijgt het gelijk van Sep Vanmarcke.

Trine Hansen, de echtgenote van Jonas Vingegaard, heeft in het Deense dagblad Politiken haar beklag gedaan. Ze is van mening dat de ploeg hem te vaak op hoogtestage stuurt. In haar opinie kan hij zich beter opladen als hij thuis is bij haar en de kinderen in plaats van zo vaak weg van huis te zijn. Ze roept op om ook naar het menselijke te kijken.

Ook over de tactiek van de ploeg doet ze haar zegje. Ze maakt de vergelijking met Pogacar, die in een grote ronde steeds een volledig team in zijn dienst krijgt. Ze vindt dat de ploeg zich moet richten op de Tourzege en niet op andere doelen. Zonder zijn naam te vernoemen is het duidelijk dat ze verwijst naar de vrijheid voor Van Aert.

Niermann verdedigt vrije rol Van Aert

Hansen wil dus niet dat Van Aert de kans krijgt om voor ritzeges te gaan. Ploegleider Grischa Niermann heeft haar in de Deense media van antwoord gediend. Niermann legt uit dat een kampioen als Van Aert kan uitgroeien tot een nog betere helper voor Vingegaard door ook zelf de kans te krijgen om voor ritzeges te gaan.

Tijdens de VRT-uitzending van de tweede Tourrit kwam dit onderwerp ook aan bod en Sep Vanmarcke gaf Niermann volledig gelijk. "Van Aert heeft te veel kwaliteiten om die allemaal te laten liggen. Ik denk dat we allemaal weten dat hij al heel veel opgeofferd heeft om Vingegaard te helpen. Laat hem vooral die paar kansen op een etappezege behouden."

Visma-LAB laat familie van renners toe op stage

Wat het andere aspect van de kritiek van Hansen betreft, wijst Vanmarcke er ook op dat Visma-Lease a Bike tegenwoordig familie van renners de kans geeft om mee op hoogtestage te komen. Zo hebben Sarah en de kinderen al geregeld de kans gehad om op stage ook tijd met Wout te spenderen.