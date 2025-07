Net in de Tour in topvorm: Sven Nys onthult de sleutel tot succes van Jasper Philipsen

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Voor de Tour had Jasper Philipsen nog maar twee keer gewonnen dit seizoen, waardoor er wat twijfels waren over hem. Hij lijkt op het juiste moment gepiekt te hebben en lijkt klaar voor een nieuwe reeks overwinningen.

Tim Merlier en Jonathan Milan waren de twee grote favorieten voor de eerste gele trui in Rijsel, maar Alpecin-Deceuninck zorgde ervoor dat zij de kans niet kregen om te sprinten voor de zege. Jasper Philipsen profiteerde optimaal.

Hij won met grote voorsprong op Biniam Girmay en lijkt een pak sneller te zijn dan de voorbije maanden. Sven Nys denkt dat ze bij Alpecin-Deceuninck goed wisten waar ze mee bezig waren en de sprint van Philipsen op het juiste moment op punt hebben gezet.

Philipsen beter dan Merlier en Milan?

"Het is een traject dat al maanden aan de gang is", zegt Nys bij Sporza Tour. Philipsen was geen veelwinnaar dit jaar, maar heeft op stage een gigantische stap vooruit gezet. Op het BK kon hij Evenepoel als enige volgen.

En dat zal volgens Nys vruchten afwerpen in de hele Tour. "Conditioneel is hij zo sterk dat hij redelijk snel herstelt. Ook in de lastigere etappes kan hij heel lang overleven, veel langer dan Milan en Merlier."

Nys denkt zelfs dat Philipsen zijn gele trui kan verdedigen op dag twee, ondanks twee klimmetjes van 1 kilometer aan gemiddeld 9% in de laatste tien kilometer. "Het is absoluut op de limiet, maar zoals ik hem nu zie rondrijden, geloof ik daar echt wel in."