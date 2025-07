Yves Lampaert blikt met tranen in de ogen terug op onvoorstelbare dag: "Nooit gedacht dat ik Wout van Aert kon kloppen"

Yves Lampaert is dit jaar niet geselecteerd, maar hij heeft wel al eens een onvoorstelbare dag mogen beleven in de Tour. Tijd om daar nog eens op terug te blikken.

Lampaert rijdt dan wel niet mee, maar hij ging zaterdag zijn ploegmaats van Soudal Quick-Step wel eens bezoeken in de Tour de France. Wie weet of zijn ploeg veel beter bestand was geweest tegen de waaiers als Lampaert erbij was. 's Avonds was de authentieke West-Vlaming één van de gasten in het VRT-programma Vive le Vélo.

Samen met Karl Vannieuwkerke, Tim Declercq en Wouter Deboot keek hij naar een reportage van zijn gloriedag uit de Tour. Dat was natuurlijk de openingsetappe uit de Tour de France van 2022: een tijdrit van 13,2 kilometer in de Deense hoofdstad Kopenhagen. Een pijlsnelle Lampaert had een begenadigde dag en reed naar geel.

Lampaert vecht tegen de tranen

Alle gasten uit het programma waren blijkbaar wel even aangedaan na het herbekijken van die beelden. "Het was stil aan tafel", reageerde Lampaert, die zelf ook moest vechten tegen de tranen. "Nu ik weer in de Tour ben, besef ik wat een prestatie dat dit geweest is. De aanmoedigingen in mijn oortje gingen crescendo. Dan besef je: ik ben goed bezig."

Beseffen dat je een goede prestatie levert, is één ding. De gele trui veroveren, is nog iets anders. "Dan pak je 'm uiteindelijk: dat is fantastisch, hé." In regenachtige omstandigheden leek Wout van Aert bestemd om die dag naar de gele trui te rijden. Lampaert dook als enige onder zijn tijd en deed er nog vier stevige seconden van af.

Lampaert ook zelf verrast door zege uit 2022

Dat was voor hem ook een verrassing, bekent de renner van Soudal Quick-Step. "Ik had nooit gedacht dat ik Wout van Aert kon kloppen." Het is Lampaert zeker gegund dat hij die gloriedag toch heeft kunnen beleven in zijn carrière.