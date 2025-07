Bakelants snoeihard voor Van Aert, Evenepoel, Foré en eigenlijk heel Soudal Quick-Step: "Weakest link" en "Start gemist"

Jan Bakelants moet na een paar dagen Tour al enkele snoeiharde conclusies trekken. Van Aert en Evenepoel, altijd de twee Belgen in de schijnwerpers, zijn voorlopig niet op de afspraak.

Dat is de mening van Jan Bakelants, die zijn betoog in HLN begint met lof voor de broers Roodhooft. "Net als andere Belgische ploegmanagers beschikken de Roodhoofts niet over megalomane budgetten, maar in plaats van daar calimerogewijs steen en been over te klagen - Hallo meneer Foré - bewijzen ze dat je fysieke meerwaarde kan halen uit een renner dankzij gerichte scouting en performance plan."

Zo is er meteen een prik uitgedeeld aan de opvolger van Patrick Lefevere. De hele ploeg krijgt er overigens van langs. Dat de Wolfpack zich op de tweede dag wat herpakte, maakt op Bakelants geen indruk. "Soudal Quick-Step is de verliezer van het weekend. Zowel Tim Merlier als Remco Evenepoel zijn deze Tour hun afspraak met de geschiedenis al kwijt."

Evenepoel plots minder gretig

Merlier had geen kans op geel in rit 1. Evenepoel heeft die kans nu ook niet meer in rit 5, vreest Bakelants. "Remco is de beste tijdrijder ooit, maar ik zie hem geen 45 seconden sneller rijden dan Pogacar of Vingegaard in een tijdrit van 33 kilometer." Daarnaast valt het Bakelants ook op dat de gretigheid bij Remco minder is dan op het BK.

De voorzichtige koershouding van Remco kan Bakelants niet charmeren. "De Tour is nog lang, maar hij heeft zijn start gemist." Wie wel punten scoort met zijn zin voor initiatief, is Vingegaard. Bij diens ploeg zijn er dan weer andere zorgen. "De weakest link bij Visma Lease a Bike is voorlopig de man uit Lille", verwijst Bakie naar Van Aert.

Bakelants streng voor het missen van waaier

De ex-renner vraagt zich af of Van Aert zich na zijn buikgriep geforceerd heeft om de opgelopen achterstand in te halen. "Dat hij niet mee was in de waaiers, is alleszins uit vrije wil. Om dezelfde boutade als bij Remco te gebruiken: wie goed is, mist geen waaier."