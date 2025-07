Dat is pas interessant: na masterclass van jewelste onthult Christoph Roodhooft de minpunten van Mathieu van der Poel

Mathieu van der Poel is zo'n groot kampioen dat je bijna zou vergeten dat ook hij minpunten heeft. Christophe Roodhooft duidt ze toch eens aan.

In een interview met Maarten Vangramberen voor Vive le Vélo komt Roodhooft verrassend uit de hoek. Zo ging het onder meer over het feit dat Van der Poel voor een zeldzame keer de slotmeters van het parcours bestudeerd heeft. "Goh, hij is inderdaad heel vaak niet aandachtig bij een meeting", verklapt ploegleider Roodhooft.

Tenminste, dat is de indruk die Van der Poel geeft. Van de noodzakelijke informatie is hij wel op de hoogte. "Uiteindelijk heeft hij wel heel veel dingen meegekregen, dat moet ik dan ook weer toegeven. We hebben erop aangedrongen dat hij nog eens zelf keek." Ze wisten immers bij de ploeg dat mits een goede dag voor Mathieu veel mogelijk was.

Van der Poel werkte lang niet aan tijdritpositie

Van der Poel moet in principe enkele dagen in het geel kunnen blijven, minstens tot aan de tijdrit. Hij is ook naar de windtunnel geweest. Met de Tour-tijdrit in gedachten? "Het was voor een stuk met het oog op die tijdrit, maar het werd ook wel eens tijd dat hij iets aan die tijdritpositie deed. Dat was al heel lang blijven liggen, door omstandigheden, tijdsgebrek, geen goesting..."

Als Van der Poel ergens geen zin in heeft, gebeurt het waarschijnlijk ook niet. Met deze uitspraken zal Roodhooft Van der Poel ook nog wel prikkelen voor het vervolg van de Tour, maar inmiddels is de renner dus wel aan de slag gegaan met het tijdrijden. "Het was wel eens het moment om daar werk van te maken. Dat is nu gelukt."

Van der Poel reed sterke tijdrit in Dauphiné

Het is nu de vraag tot wat het investeren in het tijdrijden kan leiden. "Het is niet dat hij er niet goed in is, maar het zal allicht heel moeilijk zijn om de tijdrit in het geel te overleven", blijft Roodhooft nog wel realistisch. Om kans te maken, zou Van der Poel minstens even goed moeten presteren als in de tijdrit in de Dauphiné.