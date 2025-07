Door een ploegmaat: Lennert Van Eetvelt mag klassement vergeten in de Tour na valpartij

Lennert Van Eetvelt mikte voor de Tour op het eindklassement in de Tour. Na twee dagen staat de Lotto-renner al op meer dan acht minuten door een stevige valpartij.

Door een valpartij op het BK wielrennen stond Lennert Van Eetvelt al met twijfels aan de start van zijn eerste Tour. Hij mikte op een goed eindklassement, maar mag daar na twee dagen al een kruis over maken.

In de eerste etappe verloor hij in de waaiers al 39 seconden, maar in de tweede etappe kwam Van Eetvelt stevig ten val op 100 kilometer van de streep. Hij verloor daardoor net geen acht minuten.

Van Eetvelt valt zwaar in de Tour

Zelf weet Van Eetvelt niet meer zo goed hoe hij ten val kwam. "Er is me gezegd dat mijn ploegmaat Jarrad Drizners zijn ketting eraf reed, op zijn buis kwam en de renner naast hem onderuit duwde", zegt Van Eetvelt bij Sporza.

Het was een val aan hoge snelheid, even daarvoor reed Van Eetvelt nog 80 km/h. De schade valt wel mee volgens Van Eetvelt en hij is dan ook blij dat hij niet snel moest opgeven bij zijn debuut in de Tour.

Een goed klassement kan Van Eetvelt dus wel vergeten. "Ik wist dat er iets kon gebeuren in de eerste week van de Tour, maar ik kan de knop vrij snel omdraaien. De Tour duurt nog een tijdje." Een ritzege lijkt nu het nieuwe doel te worden van Van Eetvelt.