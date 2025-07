Philip Roodhooft pakt uit met het understatement van het jaar nadat Van der Poel voor bisnummer Alpecin-Deceuninck zorgt

Wat een droomweekend heeft Alpecin-Deceuninck achter de rug. Van der Poel kwam met een bisnummer van de ploeg, een dag na de zege van Philipsen. Philip Roodhooft blijft er rustig bij.

Ploegbaas Philip Roodhooft sprak kort met Sporza na de Tourritzege van Mathieu van der Poel in Boulogne-sur-Mer. Glunderen deed Roodhooft wél natuurlijk. "Mooi. Dit is fantastisch. Het is ook waar we op gehoopt hadden." Het is duidelijk dat ze bij Alpecin-Deceuninck deze rit, met deze aankomst, aangekruist hadden als een gouden kans.

Dat kun je uiteraard doen met een renner als Mathieu van der Poel in de rangen. Alles loopt werkelijk precies zoals ze het bij Alpecin-Deceuninck voor ogen hadden in deze Tour. "Voorlopig wel, maar we zijn nog maar twee dagen ver", blijft Roodhooft op zijn hoede. "Het is wel heel mooi." De inspanningen renderen, zoveel is wel duidelijk.

Van der Poel ging diep

Dat kan zeker ook gezegd worden over Mathieu van der Poel. Die moest zo diep gaan voor zijn overwinning dat hij na de finish op de grond ging liggen. Een beeld dat we al vaker hebben gezien. Roodhooft denkt dat de concurrentie zeker even diep ging. "Eigenlijk is iedereen heel diep gegaan. Dat is logisch als dat moment daar is."

Eerst Jasper Philipsen in het geel, nu Mathieu van der Poel in het geel. Hoe is het om twee verschillende renners van de ploeg die mooie trui te zien aantrekken? "Dat maakt het heel bijzonder voor ons als geheel. So far, so good." Die laatste zin is wel een understatement om u tegen te zeggen als je de Tour begint met een 2 op 2.

Philip Roodhooft nog op zoek naar sponsor

Niet vergeten: er zullen heel wat ploegen zijn die het aan het eind van de Tour zonder zege stellen. Wat ook gek is: Deceuninck verdwijnt na dit jaar als naamsponsor, Roodhooft moet dus op zoek naar een nieuwe sponsor. Die is voorlopig nog niet gevonden, ondanks de geweldige resultaten van de ploeg.