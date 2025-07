Van Aert dient vrouw van Vingegaard van antwoord én zegt of hij en de Deen nog vrienden zijn

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

De vrouw van Jonas Vingegaard viseerde in een interview Wout van Aert. Een dag later heeft hij ook zelf gereageerd op die uitspraken.

Volgens Trine Hansen, de vrouw én manager van Jonas Vingegaard, heeft Visma-Lease a Bike te veel verschillende doelen in de Tour de France. De Deense vindt dat Vingegaard alle steun zou moeten krijgen om de Tour te kunnen winnen.

Daarmee viseerde ze natuurlijk Wout van Aert, die naast het helpen van Vingegaard ook de ambitie heeft om ritten te winnen. Bij Visma-Lease a Bike hebben ze na de tweede etappe ook gesproken over het interview.

Van Aert bertreurt uitspraken van vrouw Vingegaard

"We waren verrast om dat gisteren te lezen na de rit. Ik wil er niet te veel over zeggen", zei Van Aert bij Sporza. Volgens Van Aert spreken zijn prestaties bij de ploeg voor zich. "Ik beschouw deze ploeg als mijn team en ik ga altijd 100 procent voor de doelen die we ons stellen."

En één van die doelen is ritwinst voor Van Aert. "Dat is duidelijk voor iedereen, ook voor Jonas, en daar gaan we voor." Van Aert benadrukte ook nog eens dat hij en Vingegaard nog altijd vrienden zijn.

Volgens Van Aert was het goed om erover te praten, maar hij maakte ook wel duidelijk dat Vingegaard zelf die uitspraken niet gedaan heeft. "Ik betreur wat er staat, maar mensen die me kennen, weten dat ze op mij kunnen rekenen."