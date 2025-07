Van der Poel heeft plan in aanloop naar de Tour niet helemaal gevolgd: zijn trainer onthult hoe vaak Mathieu luistert

Niets dan vreugde bij Alpecin-Deceuninck: Mathieu van der Poel heeft er voor gezorgd dat er twee dagen op rij gevierd kon worden.

Het belangrijkste is het eindresultaat, niet de manier waarop dat resultaat behaald wordt. Dit gezegd zijnde maken alle ploegen er uiteraard een erezaak van om alles tot in de details goed voor te bereiden. Het voorziene plan wordt echter niet altijd gevolgd. Zo was het niet de bedoeling dat Van der Poel zo met zijn krachten woekerde in de Dauphiné.

Dat heeft hij uiteindelijk wel gedaan en zo kwam hij tot op de laatste dag in aanmerking voor de groene trui. Kristof De Kegel geeft in Het Laatste Nieuws aan ze bij de ploeg Mathieu wel proberen te temperen. "Soms luistert hij, in de Dauphiné heeft hij voor pakweg 50 procent geluisterd", is de inschatting van head of performance.

Van der Poel haalt meestal zijn gelijk

Is dat een balans waar hij mee kan leven? "Dat is een goed percentage voor Mathieu", lacht De Kegel. Het is geen geheim dat Van der Poel ook graag luistert naar zijn instinct en vervolgens handelt in de koers. "En meestal haalt hij ook wel gewoon z'n gelijk", geeft De Kegel met veel plezier ruiterlijk toe. Zijn instinct laat VDP zelden in de steek.

Bij een renner als Van der Poel hangt het er dus ook van af wat hij zelf in gedachten heeft, maar de aanpak in aanloop naar de Tour heeft wel degelijk zijn vruchten afgeworpen bij Alpecin-Deceuninck. Zo onderstreept De Kegel dat heel de ploeg erg inzet op hittetraining en alle renners in het team zich daar goed bij voelen. Ook Van der Poel.

De Kegel benadrukt effect hittetraining

Afgelopen zondag was het in het begin van de etappe dan wel aan het regenen, maar volgens De Kegel heeft hittetraining ook effect op dagen met slecht weer. Gezien de resultaten heeft Alpecin-Deceuninck weinig redenen om niet aan dit recept vast te houden.