Wat een vader lijden kan: Adrie van der Poel beleeft zege Mathieu op opmerkelijke wijze en denkt aan kers op de taart

Opnieuw een mooi moment erbij voor de familie Van der Poel. Voor een renner is het geweldig om een sportief succes te boeken, maar familieleden kijken vaak met een bang hartje naar de koers.

VTM NIEUWS zag hoe Adrie van der Poel in de auto naar de finale van de tweede Tourrit keek ... op een iPad. "Ik heb de laatste kilometer zitten kijken. De rest wou ik gewoon niet zien." De overwinning van Philipsen was al geweldig voor de ploeg, dit is de kers op de taart. "Paar flessen slagroom erop", zo weet Adrie het te omschrijven.

Van der Poel bewees eens te meer dat hij het kan waarmaken als topfavoriet en dus goed om kan gaan met de druk. Uiteraard was een deel van die druk al wel weggenomen door het succes met Philipsen op zaterdag. Moest Van der Poel een dag later niet kunnen meestrijden voor de zege, zou er wel wat teleurstelling geweest zijn.

Adrie roept op te genieten van zeldzame momenten

Nu is daar helemaal geen sprake van. In plaats van teleurstelling is het al euforie wat de klok slaat bij Alpecin-Deceuninck. Je zou voor minder met een ferme 'dubbel' in het eerste weekend van de Tour. "Dit zijn momenten om te koesteren, ze zijn zeldzaam", weet Adrie, die het ook geen probleem vond dat Mathieu zo vroeg op kop kwam.

Dat kwam ook wel deels omdat Alaphilippe hem die koppositie opdrong. Adrie vindt dat geen slechte uitgangspositie, omdat je dan zelf als eerste kunt reageren als er iets gebeurt. Als je pakweg in vierde positie rijdt, kan dat niet en ben je afhankelijk van anderen. Nu heeft Mathieu de hele tijd de touwtjes in handen gehad.

Adrie van der Poel hoopt op ritzege Groves

Aangezien het eerder al over die kers op de taart ging, geraakt Adrie op dat vlak helemaal onder stoom. "Om de Tour helemaal te doen slagen, moet Kaden Groves ook nog een rit winnen", lacht hij. Dat is misschien iets te veel gevraagd, maar je weet maar nooit.