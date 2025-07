Na ophefmakend interview van vrouw Vingegaard: "Tot dan hield Denemarken niet van Van Aert"

Wout van Aert werd door de vrouw van Jonas Vingegaard geviseerd in een opvallend interview. Ook in Denemarken gingen de uitspraken niet onopgemerkt voorbij.

Net als in België was het interview van Trine Hansen, de vrouw en manager van Jonas Vingegaard, een gespreksonderwerp. "Iedereen praat erover in Denemarken", zegt Sanne Jakobsen, journaliste bij het Deense TV2 bij Sporza.

Het is volgens Jakobsen dan ook ongewoon dat de vrouw van een renner zo uitgebreid haar verhaal doet en de ploeg ook bekritiseert. De publieke opinie in Denemarken is dan ook verdeeld over het interview.

Sommigen steunen Hansen in haar uitspraken, maar anderen vinden dan weer dat Vingegaard veel geld verdient en dat ze akkoord moet gaan met wat hij moet doen voor zijn job. Waar iedereen het over eens is, is dat de timing bijzonder slecht was.

Denen stelden hun mening over Van Aert bij

Ook omdat er kritiek kwam op Wout van Aert, die ook ambities heeft in de Tour. "Enkele jaren geleden hield Denemarken niet zo van Wout", zegt Jakobsen. Er werd gedacht dat Van Aert enkel voor zichzelf reed en Vingegaard niet wilde helpen.

Tot de Tour van 2022, waarin Van Aert Vingegaard aan de eindzege hielp en ze elkaar knuffelden na de tijdrit op de voorlaatste dag. "Ze waren de beste vrienden. We zien nu dat Wout Jonas veel helpt in de bergritten en zich graag opoffert. Hij heeft vele harten gewonnen", besluit Jakobsen nog.