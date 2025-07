Transfer naar Red Bull-BORA-hansgrohe? Evenepoel komt met reactie, CEO Foré is duidelijk

Remco Evenepoel wordt opnieuw gelinkt aan een transfer naar Red Bull-BORA-hansgrohe. CEO Jurgen Foré moet lachen om die nieuwe geruchten.

De geruchten over een transfer van Remco Evenepoel naar Red Bull-BORA-hansgrohe circuleren al weken, maar tijdens de Tour zijn die opnieuw sterker aan het worden. Volgens Escape Collective en HLN zijn er onderhandelingen bezig.

Een contract zou er nog niet getekend zijn, Evenepoel wil zich nu eerst drie weken concentreren op de Tour. Maar toch lijkt het niet goed te zijn voor de sfeer bij Soudal Quick-Step dat er nu opnieuw geruchten rondgaan.

Foré ontkent transfer Evenepoel

Volgens CEO Jurgen Foré is dat niet het geval. "Het heeft lang geduurd, drie dagen", lachte hij bij VTM Nieuws. "We zijn het al een beetje gewoon." Ook vorig jaar waren er tijdens de Tour geruchten over een transfer van Evenepoel.

Foré maakte ook duidelijk dat de geruchten geen item zijn bij Soudal Quick-Step en ze zich volledig focussen op de Tour. Op de persconferentie van organisatie voor de Tour kreeg Evenepoel ook al een vraag over de geruchten.

"Het is het eerste wat ik ervan hoor, dus nee, het leidt me niet af. Je bent de eerste die het me verteld, dus dan weet jij meer dan ik", citeert In de Leiderstrui de olympische kampioen.