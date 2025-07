De onthulling: Thibau Nys heeft veelzeggende reactie in huis op bezoek van vriendin Anna Eikendal en mama Isabelle Nijs

Zijn vriendin Anna en zijn mama Isabelle hebben Thibau Nys een bezoek gebracht in de Tour. Dat heeft hem echt wel deugd gedaan.

Dat heeft Isabelle Nijs zelf onthuld in Vive le Vélo. Zij was dinsdagavond één van de gasten aan de tafel van Karl Vannieuwkerke. Ze verklapte onder meer dat Thibau enorm nerveus was voor de start van de vierde Tourrit. Dat kunnen we goed begrijpen, want hij wou toch al iets meer tonen dan in de tweede rit, die ook aansloot bij zijn mogelijkheden.

Dat is ook gelukt: Thibau kon langer meegaan in de finale. In dat opzicht is het een hoopgevend teken. In de ritten die hem liggen heeft hij zich nog niet echt kunnen mengen, omdat hij na een twijfelachtige aanloop ook ten val kwam in de openingsrit. Zijn prestatie van dinsdag maakt duidelijk dat hij zeker vooruitgang aan het boeken is.

Thibau Nys blij met aanwezigheid vriendin en mama

Isabelle Nijs beseft dat de eerste Tour-deelname een uitdaging is voor haar zoon. "Hij zet enorm veel stappen. Ik voel dat hij zichzelf opnieuw moet stretchen. Normaal is het totaal niet belangrijk of ik op de wedstrijd ben. Dit keer kon hij wel enorm appreciëren dat zijn vriendin Anna en ik erbij waren en de moeite deden om tot hier te komen."

In de gegeven omstandigheden voelt dat echt wel aan als een hart onder de riem. Dat is voor zo'n jonge renner wel belangrijk. Isabelle heeft ook Edward Theuns ontmoet en die is altijd wel in voor een grapje. "Via Anna hoor ik dat hij echt wel een 'buddy' is voor Thibau. Dat is heel fijn. Humor is iets wat Thibau enorm kan appreciëren."

Onvrede bij Theuns vanwege gele kaart

"Ik heb zeker dat hij voor het nodige entertainment zal zorgen", zegt Isabelle over Theuns. Dat is dan wanneer hij zijn frustraties over zijn gele kaart aan de kant kan zetten. Theuns kreeg geel in de derde rit. Dat stuitte op veel onbegrip bij hem zelf en verschillende analisten.