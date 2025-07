Evenepoel spoelt teleurstelling in zichzelf weg: Remco vindt het stom dat hij geen geel heeft en is vol lof over Pogacar

Remco Evenepoel heeft veel lof voor Tadej Pogacar, die ook heel sterk voor de dag kwam en het geel heeft na de tijdrit. Evenepoel geeft toe dat hij na de eerste Tourrit teleurgesteld in zichzelf is geweest. Die teleurstelling is nu helemaal weggespoeld.

Alles is volgens plan gegaan voor Remco Evenepoel in de tijdrit in Caen. "De mannen die voor de ploeg een ritzege moest behalen, hebben dat gedaan. Ik had niet het gevoel dat ik sneller kon gaan. Ik heb een vast tempo gereden. Ik kon op het einde even snel rijden dan in de eerste tien kilometer. Ik heb het perfect ingedeeld."

Nog in het flashinterview had Remco mooie woorden over voor de nummer 2 uit de rituitslag. "Tadej heeft een heel sterke tijdrit gereden. Hij zit vrij dicht bij mij en verliest slechts een halve seconde per kilometer. In vergelijking met de Dauphiné heeft hij een stap voorwaarts gezet. Daarom is hij ook de te kloppen man in deze Tour."

Evenepoel zet stap richting het podium

Evenepoel denkt dat deze tijdrit toch wel wat betekent voor het klassement. "De situatie is hetzelfde als vorig jaar na de tijdrit. Ik zet een grote stap voorwaarts richting een goed klassement en het podium, maar de Tour is nog lang. De Tour eindigt niet hier, iedereen weet wat er nog aankomt de volgende twee weken. Alle focus nu op het podium in Parijs."

Zo formuleert de wereldkampioen tijdrijden heel helder wat nu de resterende doelstelling is. Evenepoel sprak ook nog met Sporza en gaf toe dat hij de druk voelde. "Ik wilde bewijzen dat ik er stond. Na de eerste dag was ik licht teleurgesteld in mezelf. Als ik toen geen tijd had verloren, had ik nu het geel gepakt. Dat is wel stom; een gemiste kans."

Evenepoel tweede en opnieuw in het wit

Er zit niets anders op dan dit te accepteren. Evenepoel moet er moed uit putten dat hij stijgt naar de tweede plek in het klassement en weer in de witte trui staat. "Die voelt vertrouwd aan. Het is altijd een hele eer om een speciale trui te dragen in de Tour."