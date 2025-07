José De Cauwer ferm op dreef en komt hilarisch uit de hoek: "Ik leer daar niets uit, stop toch met die flauwekul!"

Sinds hij weer in de commentaarcabine zit, is José De Cauwer weer ferm op dreef. De typisch Franse betogen over de koers kunnen hem wel gestolen worden.

Het was één van de grappige momenten uit de VRT-uitzending van de vierde Tourrit. Renaat Schotte had op L'Equipe TV gehoord dat journalist Patrick Chêne zich druk maakte in het feit dat Tim Wellens een dag eerder vrijgeleide kreeg van de andere ploegen om een punt te pakken voor het bergklassment. Daardoor was de bolletjestrui voor hem.

Voor UAE was het belangrijk dat Pogacar zo geen tijd verspilde aan een podiumceremonie. "Om je daar als mediafiguur zich druk in te maken, dan ben je met spektakeltelevisie bezig", zag De Cauwer er een Frans fenomeen in. "Ik leer daar niets uit. Ik heb ooit grote discussies meegemaakt met Cyrille Guimard en Radio Monte Carlo. Voor de minste scheet gingen ze uit de bol."

De Cauwer rakelt wilde discussies op

Blijkbaar kwamen daar ook de meest wilde theorieën aan te pas. "Op een gegeven moment was het zoals in die Nederlandse voetbalshow (Voetbal Inside, red.): er werden dingen gezegd waar mensen van vonden dat ze nooit op televisie mochten uitgezonden worden. Dan zeg je: waar zijn we nu eigenlijk over bezig? Zijn we over de realiteit van de koers bezig, of niet?"

Voor De Cauwer moet de focus wel bij de realiteit van de koers liggen. Hem interesseert het niet om senstationeel uit de hoek te komen. "Word je dan 's nachts wakker met de gedachte: wat moet ik morgen zeggen om de dikste, de strafste en de langste te zijn? Stop toch met die flauwekul! Daar steek ik geen energie in, daar blijf ik niet voor wakker."

Uitkijken naar visie De Cauwer op de tijdrit

Een alweer zeer helder standpunt van de voormalige bondscoach, zo kennen we hem. Zo heeft hij op zijn eigen manier toch alweer kleur gegeven aan de berichtgeving rond de Tour. We kijken nu al uit naar zijn visie op de tijdrit later vandaag.