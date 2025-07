Wordt het saai?! Dumoulin spreekt met Mathieu zelf en ook Kittel zegt hetzelfde: dit is het lot van Van der Poel

In de Dauphiné reed Van der Poel nog in het groen, in de Tour rijdt hij de tijdrit in het geel. Al is iedereen het over eens: de gele trui behouden wordt quasi onmogelijk.

Specialist ter zake Tom Dumoulin sprak voor De Avondetappe zelf nog kort met Van der Poel dinsdagavond en vertelde hem wat voor een tijdrit het wordt. "Eens je de stad uitkomt is het draaien en keren, maar daarna rijd je heel lang rechtdoor langs de korenvelden", geeft Dumoulin Van der Poel al enige informatie. VDP weet dus wat gedaan. "Ik ga alles geven, maar tegen de specialisten wordt het sowieso heel moeilijk. Ik ben blij dat ik de tijdrit nog in de gele trui kan afwerken", repliceert Van der Poel. Dumoulin heeft de tijdrit ook zelf verkend met de fiets en spreekt van een 'saaie' tijdrit, puur op de power en aerodynamica: "Dan kan ik maar aan één naam denken: Remco Evenepoel." Moeilijk verhaal voor Van der Poel De favoriet van Dumoulin is dus de favoriet van iedereen. En waar mag Van der Poel dan op hopen? "Het wordt een moeilijk verhaal voor voor Mathieu om de gele trui te behouden. Het gaat gewoon heel lastig worden. Pogacar staat al in dezelfde tijd en dan spreken we niet over Evenepoel." Dumoulin maakt de vergelijking met de Dauphiné. De voormalige tijdritspecialist benadrukt dat het deze keer een tijdrit is van 33 kilometer en niet van 17 kilometer. Ook Marcel Kittel acht het vrijwel onmogelijk dat Van der Poel zijn gele droom kan verlengen. "Hij kan alleen maar zijn best doen en alles geven. Het wordt heel moeilijk tegen de specialisten, vooral tegen Evenepoel", aldus de Duitser. Stunt Van der Poel nooit uit te sluiten Kortom: werkelijk bijna iedereen denkt dat Mathieu van der Poel na vandaag zijn gele trui kwijt zal zijn. Het zijn natuurlijk net dit soort zaken die Van der Poel extra kunnen motiveren. Een stunt van de Nederlander valt nooit helemaal uit te sluiten.