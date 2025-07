De knoop is doorgehakt: Tadej Pogacar neemt geen rust na de Tour en wil opvallende leegte vullen

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Na het klassieke voorjaar en de Tour de France zal er voor Tadej Pogacar geen tijd zijn om uit te bollen. De wereldkampioen heeft nog een belangrijke koers toegevoegd aan zijn programma.

De Tour de France eindigt dit jaar op 27 juli, maar veel tijd om te rusten neemt Tadej Pogacar daarna niet. De wereldkampioen zal op 23 augustus aan de start van de Vuelta, dat bevestigt zijn ploeg UAE Team Emirates-XRG.

"De Vuelta staat op zijn programma", zei UAE-baas Mauro Gianetti aan Velo. "Laten we zien wat er gebeurt in de Tour, maar normaal rijdt hij de Vuelta." Voor Pogacar zou het zijn eerste deelname worden aan de Vuelta sinds 2019.

Pogacar reed toen zijn eerste jaar bij de profs en was amper 20 jaar. Toch won de Sloveen toen al drie etappes en werd hij derde in het eindklassement. Sindsdien ging de focus van Pogacar telkens naar de Tour.

Nieuw duel tussen Pogacar en Vingegaard in de Vuelta?

Vorig jaar reed Pogacar voor het eerst twee grote rondes in één seizoen met de Giro en de Tour. De Sloveen won telkens zes etappes en het eindklassement, waardoor hij enkel nog een eindzege in de Vuelta ontbreekt op zijn palmares.

In de Vuelta zal Pogacar wellicht ook weer uitgedaagd worden door Jonas Vingegaard. De Deen stond in 2023 al eens aan de start en werd toen tweede in het eindklassement, na zijn ploegmaat Sepp Kuss. ta