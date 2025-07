Sergeant onhult opvallend detail over tijdrit van Van Aert: "Hoogst ongewoon"

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Visma-Lease a Bike was de verliezer van de dag in de eerste tijdrit van de Tour. Jonas Vingegaard en Matteo Jorgenson verloren veel tijd, nochtans had Wout van Aert zijn tijdrit opgeofferd voor hen.

Met een 100ste plaats op vier en een halve minuut van Remco Evenepoel reed Wout van Aert zijn tweede slechtste tijdrit ooit in de Tour. Enkel vorig jaar in de veel lastigere tijdrit tussen Monaco en Nice deed Van Aert nog slechter met een 120ste plaats. Nochtans was het parcours in en rond Caen nu wel op maat van Van Aert. Met 33 kilometer en 191 hoogtemeters was de tijdrit vergelijkbaar met de tijdrit op de voorlaatste dag in 2021, die Van Aert won. Opvallende rol voor Van Aert in de tijdrit Omdat Van Aert door de aanwezigheid van onder meer Remco Evenepoel en Tadej Pogacar geen kans maakte op de overwinning, besloot hij vooraf al om niet voluit te gaan. Maar Van Aert kreeg wel nog een extra opdracht. "Van Aert reed zijn tijdrit met een microotje zodat hij met de ploegwagen kon communiceren, wat hoogst ongewoon is in een tijdrit", zegt Marc Sergeant bij Het Nieuwsblad. Zo kon hij aanduiden waar Vingegaard en Jorgenson op moesten letten. Het maakte echter geen verschil, want de Deen en de Amerikaan hadden een offday. Jorgenson werd elfde op 1'19" van Evenepoel, Vingegaard was pas dertiende op 1'21" van de olympische kampioen.