Moet Van der Poel het wel geel verdedigen? Vader Adrie komt met duidelijk advies

Mathieu van der Poel veroverde opnieuw de gele trui, maar heeft amper één seconde overschot op Tadej Pogacar. Voor Adrie van der Poel is echter maar een troostprijs.

Het zag er goed uit voor Mathieu van der Poel op zo'n 30 kilometer van de aankomst, maar hij stortte in de laatste vijf kilometer nog in. Van der Poel verloor nog 2,5 minuut op het peloton en hield amper één seconde over voor de gele trui.

"Een seconde... veel is het niet, maar wel genoeg voor de gele trui. Hij had natuurlijk liever een half minuutje overgehouden, want dan heb je iets meer speling. Maar je moet tevreden zijn", zegt Adrie van der Poel bij In de Leiderstrui.

Een dag nadat hij de gele trui verloor in de tijdrit, heeft Van der Poel de gele trui zo terug. Vrijdag staat met de etappe naar Mûr-de-Bretagne opnieuw een etappe op het programma waarin Van der Poel kan winnen.

Van der Poel keert terug naar Mûr-de-Bretagne

En er is natuurlijk ook de emotionele kant van het verhaal, Van der Poel won in 2021 zijn eerste etappe in de Tour in Mûr-de-Bretagne en pakte er geel. "Maar ik denk dat je dat nu even opzij moet zetten."

Alpecin-Deceuninck moet volgens Adrie van der Poel afwachten of er nog andere ploegen de vlucht gaan controleren. "Voor Mathieu is het zaak om goed voorin te rijden, maar zo'n rit als deze vergt heel veel van je herstel. Al starten ze wel in topconditie en dan is het herstel vaak goed."