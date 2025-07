Van der Poel verliest zijn gele trui weer en begrijpt het niet meer: "Vraag me dat echt af"

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Mathieu van der Poel is wellicht definitief zijn gele trui kwijt. De Nederlander kon niet opnieuw stunten op de Mûr-de-Bretagne.

Met slechts één seconde had Mathieu van der Poel weinig marge op Tadej Pogacar. De Nederlander had vier jaar geleden dan wel gewonnen op de Mûr-de-Bretagne, maar een nieuwe stunt zat er niet in.

"Er is inderdaad gebeurd wat ik voorspeld had. Als ik op zo'n aankomst wil mee zijn met de besten, had ik mijn allerbeste benen nodig. En ik wist al op voorhand dat ik die niet zou hebben", zei Van der Poel bij NOS.

Bij de eerste beklimming van Mûr-de-Bretagne scheelde het al niet veel of Van der Poel moest lossen. Toen al wist de Nederlander dat hij op de laatste beklimming zijn gele trui niet zou kunnen behouden.

Van der Poel genoot van zijn laatste dag in het geel

Na zijn dag in de vlucht donderdag was Van der Poel nog niet helemaal hersteld van zijn inspanningen. "Ik vraag me soms af hoe de rest elke dag zo herstelt. Ik ben blij dat ik vooral op de klassiekers kan focussen."

Van der Poel heeft wel genoten van zijn laatste dag in de gele trui. "Misschien wel meer dan de eerste dagen. Omdat ik bewust was dat ik hem kwijt zou zijn", besloot de Nederlander nog.