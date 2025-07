Ploeg Van Aert krijgt veeg uit de pan, ex-Tourwinnaar geeft vrouw Vingegaard toch gelijk: "Ze vragen erom bij Visma"

De kritiek op de aanpak van Visma-Lease a Bike zwelt aan. De ploeg van Wout van Aert heeft inmiddels ook van Bjarne Riis een veeg uit de pan gekregen.

De tactiek van de voorbije dagen bij Visma-Lease a Bike, om de koers geregeld hard te maken en ook renners te willen mee sturen in de ontsnapping, baart opzien. Vooral in Nederland zijn er wel stemmen die deze strategie verdedigen, maar in andere landen krijgt de ploeg de wind van voren. Ook Bjarne Riis heeft zich nu kritisch uitgelaten.

Dat doet de Tourwinnaar van 1996 in zijn column voor de nieuwssite BT. Als het in Denemarken over Visma-Lease a Bike gaat, hangt het interview van Trine Hansen nog altijd als een donkere schaduw boven de wielerploeg. Riis was kritisch voor de timing van dat interview, maar na een week Tour geeft hij haar plots deels gelijk.

Provocerende kritiek op Visma-Lease a Bike

"Over één ding heeft ze gelijk. Visma moet zich richten op Vingegaard. Het heeft gewoon geen zin om hier en daar kracht te gebruiken", vindt Riis dat ze bij Visma-Lease a Bike veel te veel energie verspillen. Hij is zich ervan bewust dat dit standpunt voor wat ophef zorgt. "Ik weet dat het provocerend is om te zeggen, maar ze vragen erom bij Visma."

Vooral dat ze in het begin van ritten zoveel pogingen ondernemen om renners mee in de vlucht te sturen, snapt Riis niet. "Het is gewoon een onintelligente manier om je energie te gebruiken als je een man in het team hebt die de Tour de France kan winnen. Het heeft absoluut geen zin om zo agressief te rijden vanaf kilometer 0."

Riis ziet Pogacar in zijn vuistje lachen

In de door Healy gewonnen zesde etappe maakte Visma-Lease Bike nog tempo om de explosiviteit van Pogacar af te botten. Nog een manoeuvre dat op weinig appreciatie kon rekenen. "Pogacar had de volledige controle. Ik denk eigenlijk dat hij bijna een beetje zat te lachen om het team van Vingegaard."