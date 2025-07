Robbe Ghys en vriendin spreken openhartig over héél moeilijke maanden tussen hoop, liefde en verdriet

In de Tour de France is het een zware koers dezer weken, maar er zijn nog zwaardere zaken in het leven. Robbe Ghys beleefde de voorbije maanden een echte emotionele rollercoaster. Nu heeft hij openhartig gepraat over de zaak.

Wielrenner Robbe Ghys en zijn vriendin Amber Cannoodt hebben er zeer bizarre maanden opzitten. Ze waren in blijde verwachting van een tweeling, maar enkele maanden geleden kwamen ze te weten dat slechts één jongetje de zwangerschap zou overleven. "Maandenlang gevochten voor onze 2 ventjes. Voor altijd onze tweeling, voor altijd de kleine broertjes van Nox. Ons gezinnetje van 5", klonk het een maand geleden al op de sociale media. Voor hen is ook Zion deel van het gezin, net als Sky die een maand geleden geboren werd. Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Robbe Ghys (@robbeghys) "Ze waren een eeneiige tweeling. Zion zou wellicht een kopie geweest zijn van Sky. Zie hem hier nu liggen... Hadden we naar de artsen geluisterd, dan was hij er zelfs niet geweest", aldus Amber Cannoodt in Het Laatste Nieuws. Zion moeten afgeven "Het verschil tussen de twee kindjes was nog altijd binnen een gezonde grens, dus ik bleef hopen. Zolang er een kans was om beide kindjes gezond op de wereld te zetten, wou ik ervoor vechten." Na maanden van hoop en vrees moesten Robbe en Amber echter alsnog afscheid nemen van Zion. "Zijn linkerhersenhelft was zwaar beschadigd. Dat vertelden de dokters ons vlakaf", aldus Robbe Ghys. Waarop Amber: "In zijn eerste levensjaar zouden de epilepsie-aanvallen nauwelijks onder controle te houden zijn. Die zouden hem nog verder toetakelen. Dan zou hij wellicht gewoon een plantje zijn... voor de rest van zijn leven."