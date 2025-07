Stevige kritiek: Johan Bruyneel snapt niets van tactiek Visma - Lease a Bike en krijgt bijval van Bradley Wiggins

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Visma - Lease a Bike heeft een duidelijk plan. Elke dag opnieuw proberen ze mee de koers hard te maken. Kan dat op termijn opleveren, zoals een paar jaar geleden toen Tadej Pogacar in de slotweek helemaal kraakte?

"Ze hebben een plan bij Visma. Voor mij zit de procedure van 2022 wel in hun achterhoofd, ja. De procedure van blijven aanvallen elke dag en een opstapeling van vermoeidheid genereren", gaf Sven Vanthourenhout eerder aan in Vive le Vélo.

Bruyneel stelt zich vragen

Die mening wordt echter niet door iedereen gedeeld. "Ik hoorde ze bij Visma zeggen dat ze de koers hard wilden maken, maar dan stel ik me toch wel vragen", aldus Johan Bruyneel in de podcast WEDU.

"Is de koers hard maken niet net in het voordeel van de beste renner, Tadej Pogacar? Hoe harder de race, hoe meer het in zijn kaart speelt en hoe minder ploegmaats hij zelf moet opofferen. Ze elke dag aan het werk zetten om Pogacar moe te maken? Dat moeten ze niet doen door zelf te werken."

Zien we maandag de echte Jonas Vingegaard?

Sir Bradley Wiggins pikte meteen in: "Hoe harder je het wil maken voor Pogacar, hoe zwaarder je het ook maakt voor je eigen ploegmaats. En waarom doen ze het in deze ritten? Wat hebben ze hier bij te winnen?"

"Dit gaat allemaal irrelevant zijn als we naar maandag kijken. Dan pas gaan we weten hoe sterk beide ploegen zijn. Dán moeten ze de koers hard maken en dan gaan we de echte Jonas Vingegaard moeten zien."