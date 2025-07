🎥 Van der Poel stunt net niet in de Tour, Merlier bezorgt Soudal Quick-Step zijn derde ritzege

Mathieu van der Poel heeft net niet voor een stunt kunnen zorgen in de Tour de France. Hij werd in de slotkilometer gegrepen, Tim Merlier sprintte in Châteauroux naar zijn tweede ritzege in de Tour.

Voor de tweede dag op rij stond er een sprintersetappe op het programma in de Tour de France. Zaterdag was er geen vroege ontsnapping, maar nu wel. Jonas Rickaert versnelde en kreeg het gezelschap van Mathieu van der Poel. De twee ploegmaats van Alpecin-Deceuninck kregen een voorsprong van maar liefst vijf en een halve minuut van het peloton. Thibau Nys reed op kop in het peloton voor Lidl-Trek, maar had de twee niet onder controle. Uno-X Mobility mengde zich dan en de voorsprong zakte gelijdelijk aan. Toen Lidl-Trek op zo'n 75 kilometer van de streep een waaier trok, zakte het verschil snel naar drie en een halve minuut. Ook andere ploegen van sprinters mengden zich dan in de achtervolging. Net niet voor Van der Poel, Merlier pakt zijn tweede Op zo'n 40 kilometer van de streep zakte onder de twee minuten, toen de klassementsploegen opnieuw waaiers trokken op 25 kilometer van de streep ging het verschil onder de minuut. Maar Van der Poel en Rickaert hadden nog iets over. Het verschil steeg op 16 kilometer van de meet weer naar anderhalve minuut. Die voorsprong zakte en op 5 kilometer van de streep moest Rickaert de rol lossen. Van der Poel probeerde nog alleen, maar werd in de laatste kilometer ingelopen. Het werd toch een sprint in de straten van Châteauroux. Milan ging als eerste aan, maar Merlier ging op en over de groene trui. Voor de Europese kampioen zijn tweede ritzege in de Tour, Arnaud De Lie werd knap derde. 🚴🇫🇷 | Wat een ongekend spannende rit. Mathieu van der Poel redt het net niet en Tim Merlier troeft concurrent Milan af in de sprint. 🇧🇪 #TourdeFrance



