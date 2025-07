Bondscoach Pauwels komt met ferme voorspellingen over Wout van Aert en Thibau Nys en daar zit een sombere kant aan

Bondscoach Serge Pauwels volgt met argusogen de Belgen in de Tour. Wout van Aert en Thibau Nys zijn dan enkele renners die in de kijker rijden.

Dat doen ze ongeacht hun prestaties, om de simpele reden dat ze met best veel verwachtingen naar de Tour de France zijn gegaan. Dat heeft in grote mate te maken met het parcours uit het eerste deel van de Tour. Er waren enkele ritten bij die hen lagen, maar ze wonnen nog niet. Ze hebben met elkaar gemeen dat ze voor de Tour ziek werden.

Pauwels schetst in De Zondag hoe er toch sprake is van een verschillende situatie. "Thibau reed nog nooit een grote ronde en heeft nog niet de inhoud om elke dag van de zware inspanningen te herstellen. Het wordt voor hem niet makkelijk om in deze Tour nog iets te betekenen", is de behoorlijk sombere voorspelling van de bondscoach.

Van Aert moet positieve lijn kunnen doortrekken

Dan is Pauwels veel optimistischer over Van Aert. Ook die heeft op dit niveau tijd nodig om een achterstand weg te werken, maar Van Aert heeft inmiddels wel al tekenen van beterschap getoond. Volgens Pauwels zou het logisch zijn als de renner van Visma-Lease a Bike die positieve lijn kan doortrekken, zeker richting het einde van de Tour.

"Wout heeft zoveel inhoud dat hij die zware Touretappes goed kan absorberen. Na de eerste rustdag zal hij opnieuw dicht tegen zijn beste vorm zitten", belooft Pauwels. "Vergeet niet dat hij al twee keer een cruciale rol in de Tourzeges van Vingegaard heeft gespeeld. Ik verwacht dat Wout in week twee en drie opnieuw die rol zal vertolken."

Kan Vingegaard Pogacar aan?

Als Van Aert weer die rol van belangrijke meesterknecht kan spelen, zal dat ook de vrouw van Jonas Vingegaard tevreden stemmen. Dan is het nog de vraag of manlief er in zal slagen om Tadej Pogacar van zijn troon te stoten.