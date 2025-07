Mathieu van der Poel heeft ook heel erg moeilijke periodes gehad: zijn broer verklapt wat 'redelijk irritant' is aan hem

Mathieu van der Poel straalt dit jaar echt wel gretigheid uit in de Tour, meer dan andere jaren. Zijn broer denkt te weten hoe dat komt.

Mathieu van der Poel heeft genoten van zijn ritzege in Boulogne-sur-Mer en zijn dagen in het geel. Dat heeft ook David van der Poel gezien. David onderstreept in De Avondetappe wel dat het niet altijd zo geweest is dat alles naar wens verliep voor Mathieu. "Het is zeker zo dat hij ook moeilijkere periodes heeft gehad", laat David dat ons niet vergeten.

"Een aantal jaar geleden had hij tegenslag met rugproblemen. Het hele Australië-verhaal is bekend", verwijst David van der Poel onder meer naar de opgave van Mathieu in het WK wielrennen van 2022. "Hij is nu op een punt in zijn carrière en zijn leven dat alles goed loopt", stelt David tot zijn tevredenheid vast. "Dat straalt af op zijn carrière."

Golfen nieuwe passie Mathieu van der Poel

Mathieu van der Poel komt ook in het nieuws met tal van andere activiteiten. Die variatie helpt om de dingen leuk te blijven vinden. "Zeker en vast. In het golfen heeft hij echt een nieuwe passie gevonden. Ik heb er zelf geen verstand van, maar ik laat me vertellen dat hij ook daar goed in is." Waarom verrast ons dat nu niet bepaald?

Mathieu lijkt zo iemand die alles wel kan. Het is maar de vraag of ze dat ook in zijn omgeving zo plezant vinden. "Het is redelijk irritant dat hij zeker op sportgebied redelijk snel met alles weg is", lacht David. "Hij vindt het contrast tussen de hectiek van de koers en de rust op het golfterrein ontzettend leuk. Zelfs de dag voor het WK veldrijden staat hij op het golfterrein."

Mathieu van der Poel vindt de ontspanning

David snapt ergens wel dat dit vreemd kan overkomen. "Er zijn mensen die dit totaal gek vinden of het niet kunnen begrijpen, maar het geeft hem zoveel ontspanning." Mathieu kan er maar wel bij varen. We zien graag een ontspannen Mathieu op de koers.