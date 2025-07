Theuns en Nys gaan als olijk duo de uitdaging aan, de kennis van Thibau is echt wel frappant: "We zullen moeten oefenen"

De sfeer zit ineens weer snor bij Lidl-Trek na de ritzege van Milan. Nys en Theuns presenteren zich binnenkort misschien wel als de meest olijke versie van zichzelf.

Edward Theuns heeft op televisie al bewezen dat hij heel goed bepaalde tv-personages kan imiteren. In een interview voor Vive le Vélo geeft de man uit de sprinttrein van Jonathan Milan aan dat hij niet de enige in de ploeg is. "Thibau kan heel goed imiteren, hij heeft heel veel kennis van In de Gloria en Het eiland", aldus Theuns.

Daar kijkt de 34-jarige Theuns best wel van op. "Dat zijn geen dingen uit zijn generatie, maar hij kent het heel goed en kan ook specifieke quotes brengen." Interviewer Maarten Vangramberen stelde vervolgens voor dat beide Belgische ploegmaats bij Lidl-Trek bij een volgende ritzege van Milan ons zouden verblijden met een imitatie-act.

Theuns gaat de uitdaging niet uit de weg

Edward Theuns wil die uitdaging niet uit de weg gaan. "Ik kan het samen opvoeren met Thibau. We zullen misschien wel even moeten oefenen", lacht Theuns. Voorbereiding is alles voor grote artiesten, laten we ons vertellen. Mogelijk kunnen ze na afloop van een etappe, 's avonds in het hotel, al eens een generale repetitie houden.

Tijdens de uitzending liet voormalig bondscoach Sven Vanthourenhout nog weten dat aan het humorgehalte bij Thibau Nys en Edward Theuns echt niet getwijfeld moet worden. "Die twee krijgen de zaal vol", verzekert Vanthourenhout. "Ik heb ze al bezig gezien: het is straf." De verwachtingen worden zo meteen de hoogte ingejaagd.

Vreugde bij Lidl-Trek door ritzege Milan

Zo hebben we ook iets om naar uit te kijken. Het kan Thibau Nys ook helpen om een positieve vibe te behouden in de Tour, want de eerste week is op persoonlijk vlak niet gemakkelijk geweest. De ritzege van Milan zorgde uiteraard wel voor grote vreugde bij iedereen bij Lidl-Trek.