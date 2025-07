Van der Poel doet boekje open over aanval met Rickaert en verklapt wat het échte doel was

Mathieu van der Poel koos voor een dag in de vroege vlucht en strandde in de slotkilometer. Al had zijn Trofeo Baracchi met Jonas Rickaert nog een ander doel.

Samen met Jonas Rickaert kleurde Mathieu van der Poel de vlakke etappe richting Châteauroux. Het duo van Alpecin-Deceuninck leek voor de tussensprint te gaan na twintig kilometer, maar trok daarna gewoon vol door.

Van der Poel en Rickaert reden ruim vijf minuten weg en op 5 kilometer van de streep ging de Nederlander solo. Van der Poel had nog zo'n 25 seconden voorsprong, maar werd in de slotkilometer toch gegrepen.

"Ik wist dat het peloton snel zou komen op het einde. Er zijn al veel renners gesneuveld met de meet in zicht", zei Van der Poel tijdens de live-uitzending bij Sporza. En de duo-aanval van Rickaert en Van der Poel was ook gepland deze ochtend.

Van der Poel wilde Rickaert op het Tourpodium krijgen

"We beslisten om vanaf het begin hard te rijden om de kloof te kunnen slaan en we wisten dat het met de wind een gevecht zou zijn achter ons. En dan hoopten we dat het elke keer opnieuw stil zou vallen. Vanmorgen hadden we er beiden niet aan gedacht dat we zo dichtbij gingen komen."

En er was nog een ander doel, want Rickaert kreeg de 'Prijs van de Strijdlust'. "Het was de droom van Jonas om eens op het podium van de Tour te staan en vandaag was de ideale kans. Ik was de vrijwilliger om hem daarbij te helpen."