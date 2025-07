Wout van Aert blijft grappen en grollen in de Tour: "Het heeft lang geduurd"

Sprint Wout van Aert straks mee in Châteauroux of niet? Hij kondigde dat aan op sociale media, maar voor de start bleef Van Aert dollen.

Renners spreken niet altijd de waarheid, dat werd zaterdag duidelijk in de Tour. Van Aert heeft altijd gezegd dat hij zich echter niet zou mengen in de massasprints. "Ik moet zeggen: het heeft lang geduurd voor dat begrepen is", zegt Van Aert bij Sporza.

Moeten we de tweet van Van Aert geloven waarin hij belooft dat hij straks in Châteauroux weer zal meesprinten voor de zege. "Dat mag je zeker. We zijn ook niet verplicht om alles te vertellen wat we van plan zijn, hé.

Maakt Van Aert kans in Châteauroux?

Hoe dan ook deed de tweede plaats van Van Aert deugd zaterdag. Van Aert was slecht aan de Tour seizoen begonnen doordat hij ziek was geworden in de week voor de Tour en hij had het dan ook moeilijk de eerste dagen.

In Châteauroux wordt er dus opnieuw een massasprint verwacht, waarin Van Aert zich dus opnieuw zal mengen. In 2021 sprintte Van Aert ook mee in Châteauroux, toen werd hij achtste. Hij weet dus waar het gevaar ligt.

"Timing wordt heel belangrijk, maar het is moeilijk als je hier alleen bent. Een lead-out is cruciaal." En net die lead-out heeft Van Aert niet in de Tour, omdat Visma-Lease a Bike focust op Jonas Vingegaard.