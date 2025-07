Heeft iedereen het wel goed begrepen? Marc Sergeant uit zijn vermoeden over oorsprong aanval Van der Poel en Rickaert

Marc Sergeant kan het ook wel smaken. Hij is één van de velen die waardeert wat Van der Poel en Rickaert laten zien hebben in de negende Tourrit.

Sergeant analyseert als 'koersprofessor' de ontwikkelingen in de Tour de France voor Het Nieuwsblad en na een dag als zondag valt er enorm veel over te vertellen. Niemand die de koppeltijdrit van Mathieu van der Poel en Jonas Rickaert zag aankomen. Het was tenslotte een sprintersrit, Alpecin-Deceuninck had ook op Groves kunnen inzetten.

Dat gebeurde niet. Marc Sergeant stelt dan ook de vraag die op ieders lippen brandt: waar hebben we in hemelsnaam naar zitten kijken? In vele huiskamers moet er sprake geweest zijn van ongeloof toen de televisie werd aangezet en bleek dat Van der Poel en Rickaert haast een volledige rit voorop reden. Een zeldzaam kunststukje.

Sergeant vermoedt dat het begon als grap

Sergeant besluit dan ook dat deze etappe één van die dagen is die nooit uit onze geheugens worden gegrift. Hij vindt dat de prestatie van de twee renners van Alpecin-Deceuninck grenst aan het ongelooflijke. Na afloop van de etappe wilde iedereen weten hoe dit tot stand gekomen was. Sergeant vermoedt dat het begon als een grap in de bus.

Inmiddels heeft Jonas Rickaert er ook over gecommuniceerd. Hij gaf de aanzet omdat hij eens de prijs van de strijdlust wou krijgen, maar laat in het midden of het nu een grap was. Bij Eurosport deed hij uitschijnen van wel. In De Avondetappe vertelde hij eerst dat hij het lacherig bedoelde maar corrigeerde hij zichzelf daarna. Het was dus toch menens?

Bijzonder enthousiaste Van der Poel

We zullen het opvatten als het spreekwoord: 'al lachend zegt de zot de waarheid'. We kunnen ons wel goed voorstellen dat Mathieu van der Poel veel enthousiaster reageerde dan Rickaert verwacht had. De rest is geschiedenis.