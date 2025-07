Rickaert, Merlier en De Lie doen hun verhaal na rollercoaster: "Van der Poel wilde meedoen, hij versnelde nog op einde"

Merlier won de rit en De Lie werd knap derde. Knap resultaat van hen, maar de koppeltijdrit van Rickaert en Van der Poel was het échte verhaal van Tourrit 9.

Rickaert deed in Vive le Vélo uit de doeken hoe het allemaal zover was gekomen. "Ik zei in de groep dat ik graag eens op het Tour-podium zou staan. De prijs van de strijdlust is voor mij de enige optie. We wilden als ploeg koersen, of het nu vanaf kilometer nu was of na de tussensprint. Mathieu van der Poel gaf aan dat hij wilde meedoen. Mooi."

Ze hadden er best gedetailleerd over nagedacht. "We hadden al afgesproken hoe lang onze kopbeurten zouden zijn. Op zestig kilometer van de meet zei hij: de zege is mogelijk. Toen de waaiers in het peloton kwamen, dachten we dat het voorbij was, maar daarna liepen we weer uit tot 1'20". Mijn bobijntje was toen al leeg", lacht Rickaert.

Rickaert moest braken na enorme inspanning

Zeg dat wel: Rickaert moest achteraf zelfs braken. Naar eigen zeggen leverde hij gigantische waarden, maar in de finale was het vooral aan Van der Poel. "Mijn beurten werden iets korter dan gepland en Mathieu deed langere kopbeurten. Blijkbaar is Mathieu nog versneld naar het einde toe. Het is zuur dat hij naast de overwinning grijpt, want dat had de dag perfect gemaakt."

Op de site van Soudal Quick-Step komt ritwinnaar Tim Merlier aan het woord. "Toen we Châteauroux binnenreden was ik Bert Van Lerberghe even kwijt, maar ik vond hem terug met nog twee kilometer te gaan en vanaf dat moment was ik weer rustig en vol vertrouwen. Dat stelde me in staat om een perfecte sprint te rijden", aldus Merlier, die in de voetsporen trad van Cavendish.

De Lie totaal niet teleurgesteld

Arnaud De Lie geeft op de site van Lotto dan weer aan dat zijn derde plek bij hem iets losmaakt. "Op het eerste gezicht zou je misschien denken dat teleurstelling overheerst, ik zat er dicht bij, maar dat is niet het geval. Ik win niet, maar zet opnieuw een stap. Het gevoel is ook terug. Alsof er iets is losgekomen nu."