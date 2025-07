José De Cauwer trekt lessen uit houding Vingegaard na eerste bergrit: "Anders loopt Evenepoel grotere achterstand op"

In een eerste bergrit is het altijd uitkijken welke lessen er getrokken kunnen worden. José De Cauwer heeft wel een opvallende zaak vastgesteld.

Vanuit Belgisch standpunt waren alle ogen uiteraard gericht op Remco Evenepoel tussen Ennezat en Le Mont-Dore Puy de Sancy. Evenepoel durfde op de slotklim wel een prik uit te delen. Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard bleven zitten op dat moment. Onley reageerde wel en bij het volgende beeld zat Remco terug in de groep.

Op de demarrage van Pogacar die daarna volgde, had hij geen antwoord. "Remco Evenepoel loopt hier toch een counter op", liet co-commentator José De Cauwer van zich horen tijdens de VRT-uitzending. Dat was ook onze vaststelling. Daarom hebben we die conclusie overigens ook opgenomen in de titel van ons verslag van de etappe.

Evenepoel verliest niet al te veel tijd

Het goede nieuws voor Evenepoel is dat hij niet veel tijd verloor. Vingegaard beet zich vast in het wiel van Pogacar maar wou niet overnemen. Die laatste begon dan ook opnieuw aan een trager tempo te rijden. Uiteindelijk kwam Evenepoel op zes seconden van Pogacar en Vingegaard over de meet. Dat is dus niet al te erg.

Na de aankomst vroeg Renaat Schotte in de uitzending à la Piet Huysentruyt aan José De Cauwer wat hij geleerd had. "Dat Jonas Vingegaard niet mee durft of kan rijden met Tadej Pogacar", kijkt De Cauwer vooral richting de Deense kopman van Visma-Lease a Bike. "Anders had Remco Evenepoel een grotere achterstand opgelopen."

Vingegaard niet bezig met Evenepoel

Daar zou uit afgeleid kunnen worden dat Vingegaard niet bezig is met het goedmaken van zijn achterstand op Evenepoel en er wel vertrouwen in heeft dat hij sowieso voor de Belg eindigt in het klassement. Voorts vond De Cauwer vooraan Healy de sterkste. Aangezien die voor geel ging, kon Simon Yates de rit winnen.