Een andere gele en witte trui! Berewerk Campenaerts wordt beloond, Evenepoel loopt op counter van Pogacar en Vingegaard

In de eerste bergrit in de Tour werden bij de favorieten prikjes uitgedeeld en mengden drie Belgen zich onder de vluchters. Vooral het werk van Campenaerts rendeerde, want ploegmaat Simon Yates won de rit.

Al vroeg in de etappe werd een jammerlijk bericht meegedeeld: de opgave van Søren Wærenskjold. De Noor was dankzij zijn sprint twee keer goed voor een top 4 in deze Tour, maar kwam gisteren ten val. Bij de renners die wel verder koersten, was het op le quatorze juillet vooral uitkijken naar de Fransen. Alaphilippe en Martinez vielen alvast aan.

De Belgen lieten zich ook niet onbetuigd: Campenaerts, Cras en Van Wilder waren mee in de ruime kopgroep. Met acht beklimmingen op het menu, waarvan zeven van tweede categorie, was er gelegenheid genoeg om op zoek te gaan naar de bolletjestrui. Martinez pakte een resem bergpunten en lost Wellens af als leider in het bergklassement.

Versnelling van Victor Campenaerts

Er vond uiteraard een uitdunning plaats en dat ging ten koste van Cras en Van Wilder. Campenaerts kon op de Col de la Croix Morand nog een versnelling plaatsen. Bij het openen van de klimfinale raakte ook Campenaerts wel in de verdrukking, terwijl vooral Simmons vooraan de forcing voerde. Healy haalde de Amerikaan terug.

Naast die twee had Campenaerts met Simon Yates nog een ploegmaat in de kopgroep en ook Storer, Arensman en O'Connor waren kandidaat-ritwinnaars. Healy bleef maar woekeren met de krachten, in de hoop het geel over te nemen van Pogacar. Dat lukte nipt, ook het wit is voor Healy. Visma-Lease a Bike had bij klassementsmannen ook een plannetje met Jorgenson en Kuss. Pogacar hield het in de gaten.

Evenepoel beperkt de schade

Skjelmose, Vauquelin en Mas losten wel. Een aanval van Yates opende de vooraan debatten op de slotklim. Arensman was zijn gevaarlijkste tegenstander. De Brit kon de Nederlander afhouden. Bij de klassementsmannen versnelde Evenepoel nog, onder meer Onley counterde hem. Enkel Vingegaard volgde na de versnelling van Pogacar. Daarna vertraagden ze, waardoor Evenepoel slechts seconden verloor.