Mathieu van der Poel verbaast belangrijk persoon voor hem met onthulling van wilde plannen: "WTF, waarom?"

Mathieu van der Poel had zijn wilde plannen de avond tevoren al uit de doeken gedaan bij een persoon die belangrijk voor hem is geweest. Freddy Ovett wist wat er stond te gebeuren.

Ovett is de vaste trainingsmakker van Van der Poel in Spanje. In aanloop naar de belangrijke doelen in zijn carrière stoomt Van der Poel zich vaak klaar op de Spaanse wegen, in het bijzijn van de Australiër. Dat was voorafgaand aan deze Tour de France niet anders. Dan heeft Ovett wel het recht om bepaalde info vroeger te krijgen.

Na afloop van de negende Tourrit, waarin Van der Poel lange tijd met ploegmaat Jonas Rickaert voorop reed om vervolgens solo op zoek te gaan naar de ritzege, onthulde Freddy Ovett dat hij al op de hoogte was. Ovett heeft via zijn Instagram Stories een chatgesprek tussen hem en Van der Poel van de avond voordien gedeeld met de wereld.

Van der Poel vraagt vriend te kijken vanaf kilometer 0

"Je kijkt maar beter vanaf kilometer nul", had Van der Poel aan zijn goede vriend laten weten. Die had daar op zich geen enkel probleem mee. "Waarom niet, het is toch zondag." Waarna Van der Poel ook de reden van zijn boodschap aankondigde: "Jonas en ik gaan een duo-aanval doen van achter de wagen." Het bleek echt niet gelogen.

Als we ons baseren op de emoji's, barstte Ovett vervolgens in lachen uit en deed Van der Poel hetzelfde. We kunnen er ons iets bij voorstellen. Ovett was dan ook geschokt toen hij het idee van zijn trainingsmaat te horen kreeg. "WTF, waarom?" Van der Poel antwoordde: "We willen proberen om de hele rit met twee samen te rijden."

Rickaert realiseert zijn droom

Van der Poel legde vervolgens ook uit dat het de droom was van Jonas Rickaert om de prijs van de strijdlust te pakken en zo eens op het podium van de Tour de France te staan. Dat is alvast een droom die is uitgekomen.